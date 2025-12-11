大分市佐賀関の大規模火災で被災者の仮住まいとなる市営住宅の入居者が11日、決まりました。 【写真を見る】仮住まいとなる市営住宅の入居者決定50年以上漁業支える漁具製造業者も復旧へ始動大分・佐賀関大規模火災 （賎川記者）「佐賀関の漁港にも程近い市営住宅ですが、きょう、この市営住宅の入居者が決まり、あすからいよいよ入居が可能となります」 大分市は被災者の仮住まいとして、佐賀関と大在坂ノ市にある市営住