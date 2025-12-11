ひと晩で数百Km、寝ながら移動皆さんは街なかで、「ピンクの高速バス」を見かけたことがあるだろうか？・・・都内に本拠地を持つ「WILLER EXPRESS」は、全国23路線・345便を毎日運行する、高速バス・夜行バス界のトップブランドだ。そんなWILLER EXPRESSが、さる2025年12月4日に「戦略説明会」を開催。平山幸司社長みずから語ったところによると、2025年は増収増益・過去最高売り上げも見えるほどの絶好調であったという。しかし…