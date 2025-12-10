ジェットスター・ジャパンは、国内線で「スーパースターセール」を12月11日正午から15日午後4時59分まで開催する。国内線18路線を対象に、往復予約で復路が2,490円からとなる。搭乗期間は2026年1月14日から6月25日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。この他にも、片道3,710円からとなるセールを開催する。搭乗期間は2026年1月6日から6月30日まで。いずれも設定席数には限りがあり、一部期