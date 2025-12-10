警報が発表されている大分県内のインフルエンザは、前の週から患者数がわずかに減少したものの、県は引き続き警戒を呼びかけています。 【写真を見る】インフルエンザ警報継続患者数わずかに減少も流行収まらず小中高校で学校・学年・学級閉鎖相次ぐ大分 12月7日までの1週間で、県内58の医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は3069人となり、前の週からわずかに減少しました。今シーズンは、去年よりおよそ1