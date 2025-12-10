暫定税率の12月末廃止に向けた補助金増額の影響で、大分県内のガソリン価格は5週連続で値下がりしています。 【写真を見る】大分県内ガソリン価格は1リットルあたり166.9円に5週連続で値下がり、来週もさらに安くなる見通し 資源エネルギー庁によりますと、8日時点の県内のレギュラーガソリン価格は1リットルあたり166.9円で、前の週から1.7円下がりました。ハイオクは178.1円で1.6円、軽油は148.2円で1.3円の値下