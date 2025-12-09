沖縄南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題で、中国軍は９日夜、Ｘ（ツイッター）に、「反論の余地がない証拠」と記して、事前に中国側が飛行訓練を通告し、日本側が「了解」したとする音声を公開した。これまでに中国側は「訓練海域・空域は事前に公表済み」と主張。これに小泉進次郎防衛大臣は９日の衆院予算委で「中国側は空母