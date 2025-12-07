米専門テレビ局「ＭＬＢネットワーク」は６日（日本時間７日）、今季のポストシーズンで活躍したトップ２０選手を発表し、１位にはワールドシリーズ（ＷＳ）でＭＶＰに選ばれたドジャースの山本由伸投手（２７）が輝いた。１位に選出された山本は、ＷＳ第７戦では、前日の第６戦で６回を投げていたにもかかわらず、９回から登板。１点リードの延長１１回には、１死一、三塁のピンチを招いたが、最後はカークを遊ゴロ併殺に仕留