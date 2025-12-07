記事のポイント レッドウィングが進める現代化の核は、技能労働者を称賛しつつドロップ文化や生成AIに批評性を投げかける大胆なキャンペーン展開にある。 高まるファッション人気に慎重姿勢を保ちながら、数十年もつブーツという価値訴求を軸にユーザー層の拡張をめざし続けている。 価格上昇圧力のなかでも品質と独自視点に投資し、「楽さを求めすぎる文化」に抗うブランド姿勢を明確にし存在感を強めている。 レッドウィング（Re