レッドウィング（Red Wing）は、プレミアムなワークブーツで知られる創業100年超のブランドだが、現在その中心には大胆な現代化の取り組みがある。刷新されたWebサイトや、フェンディ（Fendi）との話題性あるファッションコラボに加えて、同ブランドは過去1年のあいだに複数のトップオブファネル型の大型マーケティングキャンペーンを展開し、2025年のレッドウィングはこれまで以上に声を上げる存在となっている。クリエイティブディレクターのアーロン・シーモア＝アンダーソン氏でさえ、この最近のマーケティング強化はブランドにとって「異例」だと語る。同ブランドが12月に公開する新キャンペーン「Boots Drop The Hard Way」は、レッドウィングのクリエイティブチームとクリエイティブエージェンシーのワイデン＋ケネディ（Wieden+Kennedy）が共同で制作したものだ。もっとも価値の高い顧客層であるトレード（技能労働者）を称えること、そしてフットウェア業界に蔓延する「ドロップカルチャー」と生成AIの台頭を批評することを狙っている。このキャンペーンは三部構成だ。まず、レザーや木材などでつくられ、これらの素材を扱うリアルな職人たちが実際に製作した6枚の巨大ビルボードを全米に設置すること。次に、そのビルボードの製作者たちを名前入りで紹介し、彼らの仕事ぶりを見せるソーシャルキャンペーンを展開すること。そして最後に、コンクリートや鉄筋、金属でつくられた重厚な「シューズボックス」を破壊するコンテストが行われることだ。この最後の企画こそが、シーモア＝アンダーソン氏によれば「ドロップ文化への批評」をもっとも体現するパートであるという。レッドウィングは、認定技能者による応募を開始し、応募者は必要な工具を使って3つのヘビーデューティなシューズボックスを破壊することに挑む。成功すれば、レッドウィングのブーツを生涯無料で受け取ることができる。コンテストの様子は撮影され、ソーシャルコンテンツとしても活用される予定だ。応募者の選定は12月後半、コンテストは1月に実施される。「私は30年以上フットウェアを集めてきた」と、シーモア＝アンダーソン氏は語る。「文化のなかにある『すべてを簡単にする』という発想を私たちは覆したかった。本来競うべきなのは、クレジットカードをいかに素早く使えるかでもなければ、スニーカーボットで限定商品を抜き取れるかどうかでもないはずだ」スニーカードロップへの批評性は、レッドウィングが伝統的な技能者顧客と、新たに獲得したファッション層の双方を拡大し続けているいま、とりわけタイムリーといえる。実際、ハイスノバイエティ（Highsnobiety）といったストリートウェア系ブログはレッドウィングを「 世界最高のワークブーツ 」と評している。一方で、アリソン・ゲッティングスCEOは以前、同ブランドがハイファッションにのめり込みすぎることについて慎重な姿勢を示しており、「流行に寄りすぎること」はヘリテージブランドにとってマイナスになり得ると語っている。レッドウィングは2008年にフェンディとのコラボのような案件を扱うライフスタイル部門を立ち上げている。シーモア＝アンダーソン氏は、社会には「楽な道を選ぶ」傾向が蔓延しており、レッドウィングはそれに対抗したかったと述べる。彼は、生成AIのような「安くて簡単なショートカット」の蔓延や、安価で低品質な商品の増加もその一例だという。たとえば2025年初頭に公開された一連のApple広告は、AIを怠惰さや思いやりの欠如を正当化するものとして描いたとして批判を浴びた。これに対しレッドウィングのキャンペーンは、現実に存在し、手でつくられ、生活に欠かせないもの、そしてそれをつくる人たちを称える内容となっている。このキャンペーンのコンセプトは、レッドウィングの価値提案と極めて相性がよい。1足300ドル（約4万5000円）の価格帯には、良質なワークブーツを求める人にとってもっと安価な選択肢が多数存在する。しかしシーモア＝アンダーソン氏によれば、同ブランドは「数十年もつ良いブーツ」というメッセージを押し出すことで、高価格帯のアパレルを普段買わない層にも訴求しているという。レッドウィングは毎年数万足のブーツを修理しており、耐久性の高い製品を推奨する人気掲示板の r/BuyItForLifeには、20年、30年、さらには50年使用され続けるレッドウィングの投稿が多数寄せられている。「私たちは価値のストーリーを語ろうとしている」と、シーモア＝アンダーソン氏は語る。「1年で壊れてしまう安価なブーツを買って、また買い直すという選択肢もある。しかし、より高価でも数十年もつブーツを買うという選択肢もある。これが私たちの訴求点だ。ただし現実には、人々が使えるお金が少なくなっている。だからこそ、できる限り価格を抑えようとしている」。多くのブランドと同様、レッドウィングも最近価格引き上げを余儀なくされている。5月にはフットウェアの価格が15ドル（約2250円）上昇し、アクセサリー類は6ドル（約900円）ほど値上げされた。レッドウィングのブーツは米国で製造されるが、部品や素材は海外から調達しており、これがコスト増につながっている。レッドウィングは非公開企業で収益は開示していないが、米国内で1000店舗以上に並び、ノードストローム（Nordstrom）のようなファッション小売店や、バークレーサプライ（Berkeley Supply）のようなワーク系店舗でも販売されている。「ブランドが生き残るには一点突破の視点が必要だ」。最近のレッドウィングのマーケティングキャンペーンは、いずれもプレミアム価格帯のブーツの価値を強調する方向性にある。夏に実施された「Will Your Wings」キャンペーンでは、優れたレッドウィングのブーツを遺品のように受け継げるものとして訴求し、ブーツの内側に縫い付けられる特別な「To」「From」タグを提供した。「ブランドが喧騒を切り抜けて存在感を示すもっとも大きな方法は、独自の視点を持つことだ」と、シーモア＝アンダーソン氏は語る。「いまのようにビジネス環境が厳しいと、安全策を取りたくなるものだ。しかし、それではほかのブランドと同じ音にしか聞こえなくなる」。［原文：Red Wing’s newest campaign critiques drop culture and AI］Danny Parisi（翻訳・編集：杉本結美）