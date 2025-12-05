福祉の取り組みを表彰する国の事業で、大分市の楊志館高校が内閣総理大臣賞に輝き、佐藤知事に受賞を報告しました。 【写真を見る】楊志館高校が「未来をつくるこどもまんなかアワード」で最高賞の内閣総理大臣賞受賞大分 5日、県庁を訪れたのは楊志館高校で福祉活動に取り組むグループ、徳育宣隊です。 4年前にスタートした徳育宣隊は、現在59人が活動していて子ども食堂に野菜を提供するほか、オリジナル