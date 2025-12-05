NHKは5日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」にRADWIMPSが出演すると発表した。デビュー20周年の節目、今年前期の連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌も担当したバンド。「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます」と喜んだ。公式サイトで「『第76回NHK紅白歌合戦』にRADWIMPSの出場が決定しました。今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から