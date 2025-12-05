ロシア当局が、Appleのビデオ通話サービス「FaceTime」をブロックしたことが分かりました。当局は「犯罪に利用されている」と主張しています。Russia blocks Apple's FaceTime in mounting push against foreign tech platforms | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/russia-imposes-restrictions-apples-facetime-app-agencies-say-2025-12-04/Russia restricts FaceTime, its latest step in controlling