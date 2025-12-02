広島の菊池涼介内野手（３５）が１日、来季のレギュラー死守へ「全試合出場」を理想に掲げた。２年契約を終え、マツダ内で契約交渉。単年で８０００万円減の年俸１億７０００万円プラス出来高でサインした。今季は１１３試合の出場にとどまり、プロ１年目の１２年以来となる規定打席未到達。「全部出たいという気持ちは当然持っている。それがなかったら（チームに）いる必要はない」と決意を示した。松山、田中がカープを去り