ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国分太一が女性スタッフにセクハラ発言か 「最近いつした？」など 国分太一 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 女性自身 国分太一が女性スタッフにセクハラ発言か 「最近いつした？」など 2025年11月28日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国分太一を巡る複数の「セクハラ証言」について「女性自身」が伝えた あるファッション関係者は、雑誌のライターとして過去に取材した際を回顧 現場では国分から「彼氏いる？最近いつした？」などと聞かれたと振り返った 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 『死ねクソが』同級生からメッセージ いじめ受けた後に自殺した中学生の遺族 市に再調査要望 大阪・堺市 2025年11月27日 19時30分