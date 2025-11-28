ウイルコホールディングスは一時ストップ高。東京証券取引所が２７日、同社株に対する監理銘柄（確認中）の指定を解除すると発表した。改善期間の終了時点で上場維持基準（流通株式時価総額）への適合が確認できていなかったが、ウイルコＨＤから提出された「株券等の分布状況表」に基づく審査の結果、適合が確認されたため。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS