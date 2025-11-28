これといって体調が悪いわけでもないのになぜか気分が上がらない、どこか落ち込みやすい…そんな状態を経験したことはないだろうか。その背景には血糖値が大きく関係しているかもしれない。血糖値と自律神経の意外な関係とメカニズムを解説する。【表】自律神経が乱れたときに現れる症状医師である小池雅美氏の初の書籍『気分の9割は血糖値』より一部を抜粋・再構成し、気分の浮き沈みの原因やその解消を探る。 自律神経と体調