きょう未明、群馬県のJR沼田駅前にある公衆トイレで、69歳の男性がクマに襲われました。男性は右脚をひっかかれ、軽傷です。【写真を見る】JR沼田駅前の公衆トイレにクマトイレ出ようとした瞬間…69歳男性が襲われ右脚ひっかかれ軽傷その後目撃されず群馬県きょう午前1時20分ごろ、群馬県沼田市のJR沼田駅東口の駅前にある公衆トイレで、警備員の69歳の男性がクマに襲われました。警察によりますと、男性は公衆トイレから出