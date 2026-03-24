公園で見つけた女性にカッターナイフを突きつけスマートフォンを奪ったうえ、わいせつな行為をしようとしたとして、23歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、北口偉斗容疑者は先月、東京・立川市の公園で、20代の女性にカッターナイフを突きつけスマートフォンを奪ったうえトイレに連れ込み、わいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。北口容疑者は車で周囲を物色して、公園で女性を見つけ犯行に及んだとみられて