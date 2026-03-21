664日ぶりの先発出場でのパフォーマンスは、古巣の地元でも評価されている。アヤックスの冨安健洋は３月14日、エールディビジ第27節のスパルタ戦でスタメン復帰を果たした。度重なる負傷でアーセナルとの契約を解消し、シーズン半ばにオランダの名門に加入した27歳にとって、2024年５月19日以来の先発だ。左SBとしてプレーした冨安は好印象を残し、地元メディアの第27節ベストイレブンに選ばれたほど。英『talkSPORT』でも、