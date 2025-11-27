中国と言う国に対して色々言うのは知りません。でも中国人に対しての悪口はやめた方が良いと思う。



今ほとんどのSNSのコメ欄は翻訳機能がある。悪口言ってる日本人が目立ったら日本のイメージも悪くなっちゃう。



私半分外国人だから小さい頃から

日本人に憧れてたんだよ。カッコよく居続けて欲しい。