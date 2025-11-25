紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルにお気に入りアイテムを紹介する動画を投稿。愛用のリップなども紹介してくれました！【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■リップ動画内に登場したのはこちら！GUCCI/グロス ア レーヴル リップグロス 509ロッソ アンコーラ 税込5,610円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るGucci Beauty(@guccibeauty)がシェアした投稿まるでクリスタルの