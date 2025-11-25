紗栄子「今日のリップ」濃いめ発色！愛用のリップグロスを紹介
紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルにお気に入りアイテムを紹介する動画を投稿。愛用のリップなども紹介してくれました！
■リップ
動画内に登場したのはこちら！
GUCCI/グロス ア レーヴル リップグロス 509ロッソ アンコーラ 税込5,610円（公式サイトより）
まるでクリスタルのようなツヤで、唇をふっくらと見せてくれるリップグロス！
紗栄子さんはこちらを「今日のリップはこれ」とキャプションで紹介。
続けて、色味について「濃いめの赤」とはっきりした発色のカラーだとも明かしていました。
そして「色を合わせたカラーがお気に入り」と他のリップとの重ね付けを楽しんでいる様子をのぞかせていました！
■動画もチェック
動画内では、その他のお気に入りアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。
@saeko_nichijyo お気に入りのアイテム紹介🧳🎀💄🫧#紗栄子の日常 #ALLISONBROWN #アリソンブラウン #GUCCI ♬ CHANEL - Tyla