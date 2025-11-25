午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２９、値下がり銘柄数は７２６、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気・ガス、医薬品、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは情報・通信、保険、空運など。 出所：MINKABU PRESS