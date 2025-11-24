歌手の郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。体調不良を押してコンサートを続行した経験を語った。番組では「郷ひろみ都市伝説のウソ？ホント？を見破れ！」と題したクイズ企画を実施。お笑いタレントの横澤夏子が「アニサキスで激痛の中コンサート」と選ぶと、郷は「ホント」と回答。「やったんですよね。暗くなってから、舞台監督が“もうやめましょう”っていうふうに言