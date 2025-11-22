全国高校サッカー選手権の県大会決勝が22日、鳴門市で行われ徳島市立と徳島北が対戦しました。決勝戦は、4連覇を狙う水色のユニフォーム徳島市立と8年ぶりの優勝を目指す緑のユニフォーム徳島北の対戦となりました。前半28分、徳島北はスペースに走りこんだ1年生の大石が左足で冷静に決め先制します。追いつきたい徳島市立は後半17分芳田が豪快に振り抜き同点に追いつきます。勢いに乗る徳島市立は、その7