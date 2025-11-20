9年ぶりの続編として大きな注目を集める『ズートピア2』。公開に先駆け、GLOBAL WORKから映画の世界観をまとえる限定アイテムが登場します。11月20日（木）より公式WEBストアand STで先行予約がスタートし、ジュディやニックなど人気キャラクターがデザインされたトドラー向けスウェットと、大人も使えるトートバッグの2型がラインアップ。かわいいデザインは、親子で楽しめるのも魅力です♡