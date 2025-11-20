ズートピア2×GLOBAL WORK♡親子で楽しめる限定スウェット＆トート発売

9年ぶりの続編として大きな注目を集める『ズートピア2』。公開に先駆け、GLOBAL WORKから映画の世界観をまとえる限定アイテムが登場します。11月20日（木）より公式WEBストアand STで先行予約がスタートし、ジュディやニックなど人気キャラクターがデザインされたトドラー向けスウェットと、大人も使えるトートバッグの2型がラインアップ。かわいいデザインは、親子で楽しめるのも魅力です♡

親子で楽しめる限定スウェット



ズートピア/あったかスウェット

トドラー向け「ズートピア/あったかスウェット」（2,790円税込）は、100～120cmのユニセックスサイズで、色ごとに異なるデザインが魅力。

〈チャコールグレー〉ではジュディ、ニック、ボゴ署長、クロウハウザー、フラッシュなど主要キャラが集合したカレッジ風プリント。ファン心をくすぐる王道デザインです。

〈グリーン〉は、ズートピアのマーケットをイメージした賑やかでレトロ感のある仕上がり。街の多様性や世界観を感じられます。

〈ピンク〉はジュディの刺繍と「Try Everything」の前向きなメッセージが胸元に。バックには作中のキャラクターたちをステッカー風に散りばめたポップなデザインで、おでかけも気分が上がりそう♡

大人も使えるおしゃれトートバッグ



ズートピア/トートBAG

「ズートピア/トートBAG」（2,490円税込）はA4対応サイズで、デイリー使いしやすいファッション性がポイント。カラー別に異なるアートを楽しめます。

〈アイボリー〉は、軽やかに走るニックと「Stay WILDE」のロゴが印象的。ファッションに馴染む絶妙なレトロ感が魅力です。

〈イエロー〉はジュディとニックのバディ感あふれるアートを中央に配置。背景の「ZOOTOPIA」ロゴがアクセントになり、キャラアイテムでも大人っぽく持てるデザイン。

〈ブルー〉は警察官姿のジュディが颯爽と駆ける力強いデザイン。「HOOPS」「Hop to it!」のロゴと合わせ、ジュディの前向きなエネルギーが感じられる仕上がりです♪

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

作品へのワクワクを身につけて楽しもう♡



映画『ズートピア2』の公開に向けて、気分を盛り上げてくれるGLOBAL WORKの限定アイテム。親子でリンクさせても、大人が単体で楽しんでも可愛いデザインばかりです。

アイテムごとに異なるカラー展開やキャラクターデザインは、作品ファンはもちろん、初めてズートピアに触れる方にもおすすめ。

先行予約は11月20日（木）から、そして本発売は12月9日（火）。