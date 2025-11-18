11月13日、大分県豊後大野市で起きた住宅など3棟が全焼した火事で、焼け跡から見つかった2人の遺体はこの家に住む51歳の男性と83歳の母親であると判明しました。 豊後大野市の火事現場 この火事は11月13日の夜、豊後大野市犬飼町黒松のアルバイト従業員、伊東秀樹さん51歳の住宅で起きたものです。 あわせて3棟およそ280平方メートルが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかっていました。 豊後