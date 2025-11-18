BTS・JIN（写真・本人Instagramより） Smart FLASH

BTS・JINに邦人が無理やりキスか「犯罪になるとは思わなかった」と供述

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • BTS・JINのイベントで、無理やり首から頬のあたりにキスをした日本人女性
  • 強制わいせつ罪で在宅起訴されたと韓国メディアが報じた
  • 「一回り以上も年上の人から急にキスされたら誰でも嫌だろ」など非難が殺到
記事を読む

おすすめ記事

  • 北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露
    北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露 2025年11月18日 6時55分
  • 横浜アンパンマンこどもミュージアム（yu_photo／PIXTA）
    「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分
  • 落ち葉のような茶褐色の羽を持つ「チュウゴクアミガサハゴロモ」の成虫（動画からキャプチャー：YouTubeチャンネル「吉瀬園芸」）
    全国で大量発生中「庭の木の枝についた白いふわふわ」いったい何？「団地の壁にも」「放置せず駆除を」 2025年11月18日 7時25分
  • 木村拓哉
    木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分
  • イートインスペース（写真は、バランケバブ提供）
    黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋　渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪 2025年11月12日 13時38分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 猟友会外してほしい 本音を吐露
    2. 2. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
    3. 3. 庭で大量発生 絶対に放置するな
    4. 4. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
    5. 5. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    6. 6. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    7. 7. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
    8. 8. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    9. 9. 小型機が墜落 3人の死亡を確認
    10. 10. イオンに熊 電気ショックで駆除
    1. 11. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    2. 12. Snow Man公演に全裸ファン? 物議
    3. 13. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    4. 14. 「沖縄は日本ではない」と主張
    5. 15. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    6. 16. 「接客業が恐れるおばさん」話題
    7. 17. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    8. 18. 最年長Jリーガー W不倫疑惑浮上
    9. 19. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    10. 20. 「マイナ保険証」年収がバレる?
    1. 1. 猟友会外してほしい 本音を吐露
    2. 2. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    3. 3. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
    4. 4. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    5. 5. 小型機が墜落 3人の死亡を確認
    6. 6. イオンに熊 電気ショックで駆除
    7. 7. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    8. 8. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    9. 9. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    10. 10. Koki,の黒歴史か 露呈した事件
    1. 11. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    2. 12. 佳子さまコロナ感染 出席中止に
    3. 13. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    4. 14. トイレ便座「ゴム」63個なくなる
    5. 15. 千鳥MC番組「終了できない事情」
    6. 16. インフルの男児転落 母は外出中
    7. 17. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    8. 18. 「愛が足りない」紀子さま苛烈か
    9. 19. 13年間で190万円 車の税金負担
    10. 20. クマ撃退 生死を分けた大外刈り
    1. 1. 認知症悪化 母の顔つきおかしい
    2. 2. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
    3. 3. 報道陣を驚かせた佳子さまの発言
    4. 4. 中国の答弁撤回要求 日本が拒否
    5. 5. 小野田大臣 不法滞在を許さない
    6. 6. 立花氏 生活費困窮でアルバイト?
    7. 7. マックの新フタ「こぼれない」
    8. 8. 外務省の担当局長 17日中国訪問
    9. 9. わいせつし殺害 男の異常な性欲
    10. 10. まさか 男性が刑務官から性被害
    1. 11. 保険料などに「金融所得」反映へ
    2. 12. 下関市長 中国出張を急きょ中止
    3. 13. 中国大激怒も 岡田議員が標的に?
    4. 14. 引き継ぎミス がん治療2年遅れる
    5. 15. 受賞取り消しカエル写真に新事実
    6. 16. 小泉氏 昼食のカップ麺に再注目
    7. 17. ポケパーク開業 注意事項を発表
    8. 18. トイレで女児に性的行為→殺害
    9. 19. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
    10. 20. 安心して付き合える人の見極め方
    1. 1. 「沖縄は日本ではない」と主張
    2. 2. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
    3. 3. 「日本が先に一線越えた」と訴え
    4. 4. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    5. 5. バングラデシュ前首相に死刑判決
    6. 6. BTSジンにキスか 邦人を在宅起訴
    7. 7. 「反日行動」代表5人を送検 韓国
    8. 8. 日中関係悪化「高市氏に責任」
    9. 9. 中国大手 日本旅行の販売を停止
    10. 10. 韓国 竹島の歴史認識で懸念表明
    1. 11. ポーランドが移民に厳しい理由
    2. 12. K-POPグループ 再び混乱招く
    3. 13. BTSジンにキスか SNS非難轟々
    4. 14. 新千歳から成都の直行便を中止
    5. 15. 米大統領 2000ドル支給は来年か
    6. 16. ポーランドで爆発「破壊工作」か
    7. 17. 「鬼滅」のキャラCMに悲痛の声
    8. 18. 中国在留邦人に安全注意喚起
    9. 19. 親日の中国人「自粛」に困惑の声
    10. 20. 中国で日本公開が相次ぎ中止に
    1. 1. 「マイナ保険証」年収がバレる?
    2. 2. おじさん客ゼロ ジム店内に驚愕
    3. 3. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
    4. 4. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
    5. 5. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    6. 6. 中古戸建て 購入前の危険サイン
    7. 7. 日本生命 スパイ活動をひた隠し?
    8. 8. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    9. 9. 「リベンジ退職」法的リスクは?
    10. 10. 日本生命 社長ら報酬一部返納へ
    1. 11. JR西日本 一時金12万円を支給
    2. 12. 「給付付き税額控除」どう違う
    3. 13. 広島カキ大量死 被害状況把握へ
    4. 14. 「たった1台だけ」超絶ビジネス
    5. 15. 訪日中国人が減少ならGDP下振れ?
    6. 16. 住宅ローン 2度目の借り換えは?
    7. 17. 年収の壁 新たな制度に戸惑いも
    8. 18. パナHD 住宅設備事業を売却へ
    9. 19. 自分を嫌いにする人は「ダメ」
    10. 20. バーガーキング日本事業を買収へ
    1. 1. Xで障害発生か 不具合訴える声
    2. 2. 「Cloudflare」設備に障害が発生
    3. 3. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    4. 4. Amazon Black Fridayの攻略法
    5. 5. 「イヤカフ式」に不満感じる機能
    6. 6. Black Fridayの狙い目カテゴリー
    7. 7. スリムな大容量バッテリー登場
    8. 8. Black Friday 去年の売れ筋は?
    9. 9. 住宅ローン 2度目の借り換えは?
    10. 10. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    1. 11. マックの新フタ「こぼれない」
    2. 12. Xiaomi 最大51%オフセール開催
    3. 13. GRAPHTのセール 19製品が43%オフ
    4. 14. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
    5. 15. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
    6. 16. どこに何書いたか分かるノート
    7. 17. ディテールにこだわったデザイン！講談社、本物の音声が流れるホンモノそっくり「AED」
    8. 18. おにぎり協会×料理家・尾田衣子、農林水産省「ニッポンフードシフト」連携企画
    9. 19. 発炎筒の代わりに車検対応の商品
    10. 20. コスパ抜群 SOTOの小型トーチ
    1. 1. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    2. 2. 453億円請求に→774億円要求か
    3. 3. 大谷衰えたら「以前に戻る」危惧
    4. 4. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
    5. 5. なぜ真美子さんはSRで試合観戦を
    6. 6. 「重大事態」で仙台育英出場辞退
    7. 7. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
    8. 8. クラシコレジェンズ 中止が決定
    9. 9. 超高級車獲得で「クレイジー」
    10. 10. 山本由伸の愛犬 強盗団を撃退
    1. 11. 内藤哲也が社長の会社「倒産」か
    2. 12. 空白の2週間に? 大谷が壁直面も
    3. 13. MVP満票 大谷の衝撃事実に脱帽
    4. 14. 侍Jの韓国戦 超大物が球場訪問
    5. 15. 大谷らに「早く返事が欲しい」
    6. 16. トッテナム 久保建英の獲得報道
    7. 17. 大相撲で過度な声援「出禁で」
    8. 18. FA行使伊藤光 楽天と契約合意か
    9. 19. 今井 ヤ軍の「ニーズに合致」か
    10. 20. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
    1. 1. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
    2. 2. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    3. 3. Snow Man公演に全裸ファン? 物議
    4. 4. 最年長Jリーガー W不倫疑惑浮上
    5. 5. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    6. 6. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
    7. 7. 自宅ロケで極厚避妊具見つかった
    8. 8. 成宮寛貴と25歳差交際 恋の噂も
    9. 9. 映画出演者が20歳未満飲酒 声明
    10. 10. 東出昌大「クマは危なくない」
    1. 11. FNS歌謡祭に ミャクミャク登場へ
    2. 12. 木村拓哉 結婚を公表した理由
    3. 13. 早田ひな「総額100万スられた」
    4. 14. 高市首相ものまね芸人へ苦言呈す
    5. 15. 首斬る投稿 もし日本がPNGしたら
    6. 16. 3億円豪邸は「35年ローンです」
    7. 17. 激ヤセ元木大介氏 近況明かす
    8. 18. 「宮崎あおい無双」切り札になる
    9. 19. ムロに動揺「散らかしてますね」
    10. 20. 立憲議員 投稿ポストを巡り炎上
    1. 1. 風邪診断→心臓ほぼ動かない状態
    2. 2. 初のスケルトン仕様 腕時計登場
    3. 3. アパレル店員 トイレ扉開かない
    4. 4. マックに「冬の風物詩」限定登場
    5. 5. ZARAの「きれいめアイテム」紹介
    6. 6. ユニクロ「使える」色を厳選
    7. 7. 夫のワンオペ育児中にサレ妻
    8. 8. 家事に育児 モラ夫SNSで炎上
    9. 9. 「しっとり保湿インナー」が登場
    10. 10. 40・50代にお薦め? GUパンツ紹介
    1. 11. コストコの華やか新作スイーツ
    2. 12. 40・50代の旬なレイヤーボブ
    3. 13. 大人見え叶う? OLENS新色登場
    4. 14. ノースフェイスの復刻がお得
    5. 15. 肩ひじ張らず 薄軽アウター
    6. 16. レプSIMの見逃せないニットTOPS
    7. 17. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
    8. 18. 子は発達障害「母親失格では」
    9. 19. 不二家 豪華なスイーツアソート
    10. 20. レジで「俺が先にいただろ！」割り込みの指摘に、逆ギレ！ 迷惑客を退散させた【店員の一言】とは