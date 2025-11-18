ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > BTS・JINに邦人が無理やりキスか「犯罪になるとは思わなかった」と供… BTS（防弾少年団） わいせつ・性犯罪 韓国 海外・国際ニュース Smart FLASH BTS・JINに邦人が無理やりキスか「犯罪になるとは思わなかった」と供述 2025年11月18日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BTS・JINのイベントで、無理やり首から頬のあたりにキスをした日本人女性 強制わいせつ罪で在宅起訴されたと韓国メディアが報じた 「一回り以上も年上の人から急にキスされたら誰でも嫌だろ」など非難が殺到 記事を読む おすすめ記事 北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露 2025年11月18日 6時55分 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分 全国で大量発生中「庭の木の枝についた白いふわふわ」いったい何？「団地の壁にも」「放置せず駆除を」 2025年11月18日 7時25分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋 渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪 2025年11月12日 13時38分