俳優の高橋克典が17日までにオフィシャルブログを更新。自身が長年ファンを公言するバンド・CRAZY KEN BAND（CKB）のライブを１年ぶりに観覧したことを報告し、ボーカルの横山剣との2ショットなど多数公開した。 15日、『CKB!!』と題してブログを更新した高橋。「こないだ、１年ぶりのCKBのコンサート！」と切り出し、横山について「相変わらずサイコー!! でした!! ほんっとサイコー!! いつまでも大ファンす!!」と興奮冷めやらぬ様