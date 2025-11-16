「仕事が忙しくて」「スマホ壊れてて」「あれは誤解なんだって」--。彼の説明、どこか“薄っぺらい”と感じたことはありませんか？自己保身男子は、一見やさしくて口が上手い。けれど、彼らの優しさは「自分を守るための演技」であることも。気づけば、信じることに疲れてしまう恋に陥っているのです。噓の根っこにあるのは“嫌われたくない”という自己防衛自己保身男子が噓をつくのは、「相手を傷つけたくない」から