「もっと好かれたい」「離れたくない」--そう思うほど、つい相手を追いかけすぎてしまう。でもその“必死さ”、実は男性の気持ちを冷ます原因になっているかもしれません。そこで今回は、恋の温度差を生む「追いすぎ行動」について解説します。「私がいないとダメ」と思わせようとする尽くしすぎたり、世話を焼きすぎたりして「手放せない存在」になろうとする女性も多いですが、それは逆効果。男性は“支配されている”と感じると