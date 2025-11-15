中央大学法科大学院教授で、フジテレビ系「Live News イット!」やTBS系「情報7daysニュースキャスター」などではコメンテーターも務める野村修也弁護士が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、報道の「印象操作」についてコメントした。 【写真】ちょいレア！笑顔＆うっすらヒゲの斎藤知事 野村氏は12日に、兵庫県の斎藤元彦知事が「PR会社に対する報酬が選挙運動の対価であるとした公職選