サッカー日本代表は１３日、国際親善試合のガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場の愛知・豊田スタジアムで調整した。会見した森保一監督（５７）は「ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい」と、１カ月前に歴史的勝利を挙げた主力メンバーを基本軸に組むことを明言。開幕まで約７カ月を切ったＷ杯本大会を見据え、ランキング同等以下の国から確実に勝ちきれる強さを身につけていく。王国からの歴史的勝利は忘れ、おごら