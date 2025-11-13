俳優の柄本時生（36）と4人組バンド・ゲスの極み乙女。の“ほな・いこか”名義でも活動する俳優のさとうほなみ（36）が13日、結婚を発表した。【写真】めっちゃ雰囲気いい！…じゃれ合う柄本時生＆さとうほなみ2人はそれぞれ自身のインスタグラムで結婚を発表。「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いた