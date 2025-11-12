大分県は、2025年11月12日 (水)に郷土料理の味力をお伝えすべく、「おおいた自慢の郷土料理 試食会」を、大分県の公式アンテナショップ 「坐来大分」にて開催した。当日は、大分県の概要や観光、グルメについてのプレゼンテーションの後、昔から県民に親しまれている郷土料理を、坐来大分の料理長が現代風にアレンジした特別メニューが提供された。■世代を超えて古くから受け継がれている、大分県ならではの味わいを堪能できる大