写真コンテスト「第42回埼玉県写真サロン」の最優秀賞の授賞が取り消された問題で、受賞者が制作者の許諾を得ずに応募していたことが11月12日、わかった。事実上、「盗用」を認めたことになる。このコンテストは、全日本写真連盟埼玉県本部と朝日新聞社が主催したもので、カエルの頭にトンボが止まった瞬間をとらえた作品「俺の頭だぞ！」が最優秀賞を受賞した。しかし、海外サイト上に酷似したAI生成作品が存在することがSNSで指