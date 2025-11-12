DeNAの桑原将志外野手（32）と伊藤光捕手（36）が取得している「海外フリーエージェント権」を行使したことが12日、分かった。桑原は、同権利申請提出期限最終日の11日までに手続きを行った。桑原は今季、5年連続100試合以上の出場となる106試合に出場し、6本塁打、27打点、打率・284。主に「1・2番」に座り、「ハマのガッツマン」としてチームを4年連続Aクラス入りとなる2位へとけん引した。10月末には「（DeNAに）愛着は凄く