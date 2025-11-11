火災予防を呼びかけようと、大分県宇佐市で消防クラブの園児が太鼓の演奏を披露し、防火を誓いました。 【写真を見る】「絶対に火遊びはしません」消防クラブの園児が防火の誓い秋季全国火災予防運動 火災が発生しやすい季節を迎え、11月9日から秋季全国火災予防運動が始まりました。 この一環として、宇佐市にある「豊川こども園幼年消防クラブ」の園児およそ50人が太鼓の演奏やダンスを披露しました。このあと、園児は全員