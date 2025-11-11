11月の大分県内の景気動向について、日銀大分支店は「緩やかに回復している」などとして10月に引き上げた判断を据え置きました。 日銀大分支店は、経済指標や企業へのヒアリングをもとに11月の景気動向を発表しました。 それによりますと、総括判断は「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している」として、10月に2年1か月ぶりに引き上げた判断を据え置きました。 需要や生産などに関する主要7項目もすべて判断を変え