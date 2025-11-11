11日朝の大分県内は、今季一番の冷え込みとなり、由布市湯布院町では最低気温が初めて氷点下を観測しました。 【写真を見る】大分県内で今季一番の冷え込み由布市で初の氷点下を観測 大分県内は放射冷却現象の影響で、11日未明から明け方にかけて気温が下がりました。各地の最低気温は、由布市湯布院町でマイナス0.4度、玖珠町で0.7度、大分市で7.7度と、ほとんどの地域で今季一番の冷え込みとなりました。初の氷点下を観測し