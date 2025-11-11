実業家でタレントの小阪由佳（40）が、19日に17年ぶりとなる写真集『until the end〜裸洗〜』（双葉社）を発売する。【写真】満面の笑みで…17年ぶりの写真集となった小阪由佳小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。