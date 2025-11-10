大分銀行の中間決算が10日発表され、連結・単体ともに2期連続の増収増益となりました。 【写真を見る】大分銀行の中間決算は2期連続増収増益豊和銀行は増収減益 大分銀行単体の中間決算では売上にあたる経常収益が、前年より55億円あまり増加し、383億900万円となりました。 費用を差し引いた経常利益は60億700万円で、前年からおよそ15億円増加し、2期連続の増収増益となっています。 日銀の政策金利の引き上げにより、貸出