2024年下半期（7月〜12月）に大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年9月22日） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊内閣府が公表した「令和6年版高齢社会白書」によると、昭和25年は現役世代12.1人で1人の受給世代を支えていたのに対し、令和5年は2.0人で1人を支えるようになったそう。将来＜年金の減少＞が懸念されるなか、社労士YouTuberとして活躍する社労士みなみさんは「