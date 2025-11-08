クマ8日午後2時15分ごろ、山形県新庄市のJR新庄駅で、クマ1頭が車庫に入りこんだ。新庄署によると、市などが設置した箱わなで午後4時ごろ、捕獲された。けが人や車両への被害はなかった。JR東日本や署によると、車庫は駅のホームから離れており、新幹線や在来線の車両を格納していた。出没時には清掃員7人ほどがいたが、全員避難して無事だった。入り口を閉鎖し、駅職員の110番を受けて駆け付けた署員や猟友会員らが捕獲を試み