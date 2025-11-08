今では考えられないかもしれませんが、昔は至るところでタバコを吸うことができました。しかし現在、喫煙ルールは厳格化。喫煙場所を探すのが大変な時代かもしれません。今回は筆者の友人のA子に、タバコに関するトラブルについて聞きました。 カフェの「喫煙席」にて あまりにも理不尽すぎる怒りの発露。喫煙席と知らないで座っていたのか、なんなのか。彼女が怒鳴った理由がわからず、非常にモヤモヤする出来事