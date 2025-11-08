ＮＨＫの受信契約数が今年４〜９月で２４万件減少したことが、１０月に公表された第２四半期業務報告書で明らかになった。とりわけ衛星契約数の落ち込みが半期で１２万件と、コロナ禍当時の下げ幅を通年で上回りそうな勢いだ。一向に下げ止まる気配のない契約数の減少は、新年度以降の番組制作費のさらなる削減を余儀なくし、現在、水面下で続く会長人事にも影を落としそうだ。（文化部旗本浩二）「契約総数・支払数ともに減少