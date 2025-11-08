【ニューヨーク＝小林泰裕】７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７４・８０ドル高の４万６９８７・１０ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの期待から、飲料大手コカ・コーラや製薬大手アムジェンなどの銘柄が値上がりした。米国の雇用環境悪化への懸念から、ダウ平均株価は一時４００ドル超下落する場面もあった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック