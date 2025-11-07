アメリカの連邦最高裁判所は6日、パスポートに出生時の性別の記載を義務づけるトランプ政権の方針を当面認める判断を下しました。アメリカの連邦最高裁判所は6日、パスポートに男性か女性か、出生時の性別を記載するよう義務づけるトランプ政権の方針を当面認める判断を下しました。最高裁は、「出生時の性別を表示することは平等の保護の原則を害するものではない」としています。アメリカメディアによりますと、アメリカでは1992