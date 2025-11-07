クラウド事業の売上が好調なグーグルやアマゾン先週は米国のグーグル（アルファベット）やアマゾンなどビッグテックの決算発表が相次ぎ、いずれも好調な業績とそれに支えられた強気な投資姿勢が鮮明となった。グーグルは2025年の第3四半期に売上高が1023億ドル（16兆円以上）に達し、前年同期比で約16パーセント増。中でもクラウド事業の売上は前年同期比で約34パーセント増の152億ドル（2兆円以上）に達した。このため同社は今後